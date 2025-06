Referendum: il Mal di Quorum Resta un Problema Irresolvibile

Il referendum abrogativo in Italia continua a non raggiungere il quorum necessario per la sua validità. La soglia richiesta è di circa 26 milioni di votanti, corrispondente al 50% più uno degli aventi diritto, stimati in circa 51 milioni. Su 73 quesiti abrogativi, il quorum è stato superato solo 39 volte, mentre in 33 occasioni non si è raggiunto il numero minimo di voti.

Dal 1974, anno del referendum sul divorzio, fino al 1995, la soglia fu superata in tutti i referendum, tranne nel 1990 per la caccia. Tuttavia, dal 1997, il fenomeno del mancato raggiungimento del quorum è diventato costante, con l’unica eccezione del referendum del 2011 sull’acqua pubblica, che ottenne un’affluenza del 54,8%.

Il referendum del 2022 si distingue per essere stato il meno partecipato nella storia, con un’affluenza del 20%. Segue, nella graduatoria delle basse affluenze, quello del 2009 sul premio di maggioranza con il 23,3%, e i referendum del 2003 e del 2005, rispettivamente con il 25,5%. Si attende ora il risultato definitivo del recente voto su lavoro e cittadinanza.

