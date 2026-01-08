2.7 C
giovedì – 8 Gennaio 2026
Referendum Giustizia Italia

Il Comitato della società civile per il NO al referendum costituzionale sulla Giustizia ha lanciato la campagna elettorale. L’evento di lancio si è svolto il 10 gennaio al Centro Congresso Frentani di Roma e è stato trasmesso in diretta su Collettiva.it, a partire dalle ore 9,30.
Il Comitato sostiene la raccolta delle firme digitali per il referendum costituzionale sulla Giustizia. All’evento ha partecipato anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

