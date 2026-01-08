Il Comitato della società civile per il NO al referendum costituzionale sulla Giustizia ha lanciato la campagna elettorale. L’evento di lancio si è svolto il 10 gennaio al Centro Congresso Frentani di Roma e è stato trasmesso in diretta su Collettiva.it, a partire dalle ore 9,30.
Il Comitato sostiene la raccolta delle firme digitali per il referendum costituzionale sulla Giustizia. All’evento ha partecipato anche il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.
Referendum Giustizia Italia
