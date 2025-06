Referendum e Politica: Meloni e Schlein, Scontro sui Voti

Nel pomeriggio, la premier Giorgia Meloni ha pubblicato un selfie satirico sui social, indirizzato alla segretaria del PD, Elly Schlein, in risposta ai risultati del referendum, evidenziando il suo scetticismo nei confronti dell’attuale governo. Schlein ha replicato citando le affermazioni di Meloni sul rispetto dei voti referendari del 2016, criticando la sua incoerenza.

L’esito del referendum ha avuto ripercussioni all’interno del PD e nel panorama politico. Riccardo Magi di Più Europa ha accusato il Movimento Cinque Stelle di non aver sostenuto il referendum sulla cittadinanza, con Giuseppe Conte che ha risposto affermando la correttezza della battaglia, ma mettendo in dubbio l’efficacia dello strumento referendario. Secondo l’Istituto Cattaneo, tra il 15% e il 20% degli elettori del PD ha votato contro il quesito, suggerendo la necessità di una riflessione politica all’interno della coalizione progressista.

Nel PD, non sembra imminente un’assemblea interna per discutere i risultati. Dario Nardella ha dichiarato il fallimento del referendum, chiedendo una comprensione più profonda del messaggio degli elettori, senza una “resa dei conti”. Schlein ha invece sottolineato i 13 milioni di voti favorevoli e l’importanza di non seguire l’agenda della destra, mentre Igor Taruffi ha contestato l’idea che il referendum fosse un “regalo” per Meloni, indicando piuttosto la necessità di ricostruire il legame con il popolo.

Analisi di Youtrend mostrano che i sì ai referendum sul lavoro, considerando anche i voti degli italiani all’estero, hanno superato la soglia raggiunta dal centrodestra nel 2022, sebbene per i soli elettori residenti in Italia i voti per il centrodestra siano stati superiori.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com