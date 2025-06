Referendum del flop: sconfitta per la sinistra, centrodestra esulta

Il recente flop ai referendum, che ha visto una partecipazione di poco oltre il 30%, ha portato a una netta sconfitta per la sinistra, mentre il governo si trova in una posizione rafforzata. I riferimenti ai cinque quesiti referendari, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza, hanno suscitato reazioni dei rappresentanti del centrodestra, che non hanno esitato a lanciare critiche nei confronti delle opposizioni. Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha dichiarato che il campo largo della sinistra è definitivamente morto, evidenziando la delusione degli elettori verso le forze di opposizione.

Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha confermato la vittoria del governo e la perdita della sinistra. Anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha sottolineato l’inutilità di politicizzare il referendum, mentre Antonio Tajani ha ribadito come l’opposizione abbia tentato di utilizzare il referendum come un’arma contro il governo.

Matteo Salvini, impegnato in Francia, ha colto l’occasione per ribadire la bocciatura dei referendari, indicando che la sinistra ha fallito nel mobilitare i propri elettori. Forza Italia ha criticato il Pd per gli ingenti costi sostenuti nella campagna referendaria, mentre Maurizio Lupi ha proposto un’iniziativa per alzare il numero di firme richieste per i referendum.

Infine, riguardo la questione della cittadinanza, restano aperti i dibattiti interni al centrodestra, con diverse posizioni espresse da Salvini e Tajani sulla necessità di una nuova legge, piuttosto che l’uso del referendum come strumento per affrontare questo tema.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com