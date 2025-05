Referendum Cittadinanza: Blitz Logo su Palazzo Chigi

Il simbolo del referendum sulla cittadinanza è stato proiettato sulla facciata di Palazzo Chigi durante un flash mob organizzato dal comitato promotore in piazza Colonna, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul voto dell’8 e 9 giugno. Presenti all’evento il presidente del comitato Riccardo Magi, la coordinatrice Antonella Soldo, la tesoriera di +Europa Carla Taibi e Antonio Liguori di ActionAid.

Riccardo Magi ha criticato il governo, evidenziando il silenzio della presidente Giorgia Meloni riguardo al referendum e la mancanza di copertura mediatica sul tema. Ha affermato che l’azione ha permesso di portare l’attenzione dell’esecutivo sul referendum, sottolineando l’importanza di garantire informazione al pubblico. Magi ha dichiarato che questa iniziativa rappresenta una lotta per la democrazia e il rispetto dei diritti e delle riforme necessarie per il Paese. Il comitato promette di proseguire nella sua battaglia per la cittadinanza, considerandola fondamentale per il progresso democratico.

