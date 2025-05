Referendum Abrogativo del 8 e 9 Giugno 2025: Lavoro e Cittadinanza, I 5 Quesiti e la Loro Spiegazione

L’8 e il 9 giugno, gli italiani voteranno su cinque quesiti referendari riguardanti lavoro e cittadinanza. Quattro dei quesiti sul lavoro sono promossi dalla Cgil e mirano a modificare il Jobs Act, introdotto dal governo Renzi. Il primo domanda se abrogare la normativa sui licenziamenti illegittimi, ripristinando il reintegro per i lavoratori. Il secondo chiede di eliminare il limite all’indennità per i licenziamenti nelle piccole imprese. Il terzo si propone di abrogare norme sui contratti a termine, mentre il quarto mira ad aumentare la responsabilità del committente in caso di infortuni sui lavori in appalto.

Il quinto quesito, introdotto dal deputato Riccardo Magi di +Europa, chiede di ridurre da dieci a cinque anni il periodo di residenza legale necessario per richiedere la cittadinanza italiana da parte degli stranieri. I sostenitori dei referendum sul lavoro ritengono che si debbano aumentare i diritti dei lavoratori a fronte della precarietà attuale, mentre i detrattori sostengono che l’abrogazione del Jobs Act porterebbe a problematiche per le imprese.

Per quanto riguarda la cittadinanza, i pro sostenitori vedono un allentamento delle restrizioni per coloro che cercano una nuova vita in Italia, mentre i contrari argomentano che l’Italia concede già un numero elevato di cittadinanze. Le polemiche legate ai referendum comprendono l’invito del governo all’astensione e le accuse di insufficienti campagne informative sui quesiti. Inoltre, il Partito Democratico, che sostenne il Jobs Act un decennio fa, ora chiede l’abrogazione di alcune delle sue norme.