Referendum 8 e 9 giugno, scontro tra governo e opposizioni sul quorum: cosa succede

Il dibattito sui referendum dell’8 e 9 giugno si concentra principalmente sul quorum, con scontri tra forze politiche. Forza Italia, rappresentata da Antonio Tajani, ha invitato all’astensione, mentre i vertici di Fratelli d’Italia sembrano suggerire la stessa cosa. Questo ha sollevato indignazione tra le opposizioni. Maurizio Landini, promotore di quesiti sul lavoro, ha definito l’invito un “sabotaggio” e ha sottolineato che tali azioni rappresentano un grave rischio per la democrazia.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ammesso che raggiungere il quorum sarà “difficile”, un sentimento condiviso in un contesto di crescente astensionismo, come dimostrano le recenti elezioni a Bolzano e Trento. Nonostante il clima di incertezza, la segretaria del PD, Elly Schlein, ha ribadito l’importanza della partecipazione al voto, mentre sono emersi rumors su un’assemblea nazionale del partito prima del voto, per ribadire una linea di sostegno ai referendum.

Le opposizioni stigmatizzano l’astensione proposta dal centrodestra, con Giuseppe Conte che afferma che ciò danneggia la democrazia. Anche Riccardo Magi critica la posizione di Tajani, definendola vergognosa. Landini ha sottolineato il richiamo del presidente Mattarella alla partecipazione politica come un valore fondamentale.

Inoltre, si discute di una possibile riforma della legge elettorale, ma sia Schlein che Conte negano contatti in merito. Le opposizioni non sembrano intenzionate a collaborare su questo tema, considerandolo un tentativo di deviare l’attenzione da questioni più urgenti, come i bassi salari. Angelo Bonelli ha osservato che la Meloni potrebbe affrontare problemi interni di governo.