Referendum 8 e 9 giugno 2025, quando e perché si vota: tutte le informazioni

Sono cinque i referendum a cui gli italiani sono chiamati a votare domenica 8 e lunedì 9 giugno. Quattro di essi, promossi dalla Cgil, riguardano la disciplina del lavoro, mentre il quinto si concentra sulla cittadinanza e è sostenuto da un Comitato composto da numerose associazioni.

I referendum sul lavoro includono le seguenti questioni:

1) Abrogazione del “Contratto di lavoro a tutele crescenti” riguardante i licenziamenti illegittimi; l’abrogazione permetterebbe il reintegro per i lavoratori licenziati senza giusta causa.

2) Abrogazione parziale dei limiti di indennità per le piccole imprese in caso di licenziamenti illegittimi, superando l’attuale massimo di sei mensilità.

3) Abrogazione parziale delle norme relative ai contratti a tempo determinato, reintrodurrebbe l’obbligo di specifica causale per contratti di durata inferiore a 12 mesi, aumentando così la protezione per i lavoratori precari.

4) Abrogazione della responsabilità esclusiva del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni di lavoratori, ampliando le responsabilità delle aziende riguardo alla sicurezza sul lavoro.

Per il referendum sulla cittadinanza, si propone di dimezzare da 10 a 5 anni il tempo di residenza legale per gli stranieri extracomunitari maggiorenni che richiedono la cittadinanza italiana, agevolando così almeno 2,3 milioni di persone.

I referendum richiedono un quorum del 50% +1 per essere validi. Per la prima volta, è previsto il voto per i fuori sede e gli elettori all’estero possono votare tramite l’Aire, previa richiesta.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com