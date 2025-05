Referendum 8 e 9 giugno 2025, il centrodestra sceglie il non voto: le posizioni

Disertare il referendum dell’8 e 9 giugno è l’opzione prevalente nel centrodestra, dove gli italiani sono chiamati a esprimersi su cinque quesiti riguardanti lavoro e cittadinanza. Le proposte includono l’abrogazione di alcune disposizioni del Jobs Act e la riduzione del tempo di residenza per gli stranieri che vogliono diventare cittadini italiani. Antonio Tajani, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, sostiene l’astensione come scelta politica, sottolineando che i cittadini dovrebbero comprendere l’importanza dei quesiti.

Le opposizioni, come Elly Schlein e Giuseppe Conte, criticano questa posizione. Tajani afferma che le questioni relative alla cittadinanza devono essere decise dal Parlamento, segnalando una mancanza di supporto per la consultazione. Il capogruppo in Senato, Maurizio Gasparri, ritiene legittimo difendere le norme esistenti attraverso l’astensione. Raffaele Nevi di Forza Italia descrive il referendum come un’operazione politica mascherata da partecipazione democratica.

Fratelli d’Italia, tramite il senatore Alberto Balboni, sostiene il diritto all’astensione, enfatizzando che la Costituzione non impone il voto come dovere. La Lega mantiene un profilo basso, non indicano una posizione ufficiale. Maurizio Lupi di Noi Moderati critica i referendum, affermando che i quesiti sul lavoro sono ideologici e non offrono soluzioni concrete. Sostiene che il Jobs Act ha migliorato le assunzioni e che il periodo di dieci anni per la cittadinanza è ragionevole per chi si integra. Pertanto, il partito voterà contro entrambi i quesiti.