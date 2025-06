Referendum 8-9 Giugno: Lavoro e Cittadinanza in Gioco!

Il 8 e 9 giugno si svolgerà un referendum popolare abrogativo su cinque quesiti: quattro riguardano il lavoro, inclusi il Jobs Act e questioni legate ai licenziamenti e alla sicurezza, mentre uno tratta della concessione della cittadinanza italiana agli stranieri. Per la validità del referendum è necessario raggiungere il quorum, ovvero il 50% più uno degli aventi diritto al voto. La premier Giorgia Meloni ha annunciato che andrà al seggio ma non ritirerà la scheda, contribuendo così a non raggiungere il quorum. Tutto il centrodestra, eccetto il partito Noi Moderati, ha invitato all’astensione.

Noi Moderati, guidato da Maurizio Lupi, ha invece esortato a votare “No” su tutti e cinque i quesiti. Le forze del centrosinistra, come il PD e l’Alleanza Verdi e Sinistra, hanno consigliato di votare “Sì”. Anche il Movimento 5 Stelle ha chiesto di votare “Sì”, ma ha lasciato libertà di voto sul quesito relativo alla cittadinanza. La divisione prosegue tra Italia Viva, che propone “No” ai quesiti 1 e 3 e “Sì” al 5, Azione, che invita a votare “Sì” solo al primo quesito, e +Europa, che suggerisce “Sì” per 1 e 4 e “No” per gli altri.

La decisione di Meloni ha suscitato critiche tra le opposizioni, che affermano sia sbagliato non partecipare al processo democratico. Se non si ritira la scheda, si formalizza una presenza senza partecipare al voto, opzione legale che non contribuisce al quorum, mentre ritirare la scheda e restituirla annulla il voto ma conta verso il quorum.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it