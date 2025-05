Referendum 8-9 Giugno 2025: Modulo per Voto Fuorisede da Inviare Entro Domenica 4 Maggio

In vista dei referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025, gli elettori temporaneamente domiciliati in una provincia diversa da quella di residenza per motivi di studio, lavoro o salute possono votare fuori sede. Per farlo, è necessaria la presentazione di una domanda al Comune di domicilio temporaneo entro domenica 4 maggio, secondo il decreto-legge n. 27/2025.

Per partecipare al voto fuori sede, gli elettori devono risiedere in un Comune diverso da quello di iscrizione elettorale da almeno tre mesi per motivi specifici. La richiesta deve includere una domanda compilata, copia del documento d’identità, della tessera elettorale, e una certificazione che giustifichi il domicilio (come contratto di lavoro o iscrizione universitaria). La domanda può essere presentata di persona, tramite delegato, o per via telematica e può essere revocata fino al 14 maggio. Inoltre, si può dichiarare disponibilità a fungere da presidente o scrutatore nei seggi speciali.

È importante inoltrare la domanda al Comune del domicilio temporaneo, non a quello di residenza. Ad esempio, chi è domiciliato a Torino deve inviare la richiesta all’Ufficio Elettorale di Torino. Ogni Comune ha una sezione dedicata per fornire informazioni specifiche.

I cinque quesiti referendari riguardano temi rilevanti: la riduzione del periodo minimo di residenza per la cittadinanza; l’abrogazione delle norme sul Jobs Act relative al reintegro; la rimozione del tetto massimo per le indennità di licenziamento nelle microimprese; l’eliminazione della causale per i contratti a termine; e la reintroduzione della responsabilità solidale negli appalti. Gli elettori potranno esprimere “Sì” o “No” per ciascun quesito.