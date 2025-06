Referendum 2025: Quando e come votare per lavoro e cittadinanza

Il 9 e 10 giugno 2025, i cittadini italiani maggiorenni saranno chiamati a votare per cinque referendum: quattro riguarderanno il lavoro e uno la cittadinanza. Il voto si svolgerà domenica 8 giugno dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno dalle 7:00 alle 15:00. I risultati saranno resi noti nella serata del 9.

Per partecipare, gli elettori devono recarsi al proprio seggio, indicato sulla tessera elettorale, e presentare un documento di identità valido e la tessera elettorale in corso di validità. È necessario un quorum del 50% + 1 degli aventi diritto affinché il risultato sia considerato valido. Se il quorum non viene raggiunto, i risultati saranno considerati nulli.

I referendum sul lavoro, promossi dalla CGIL, mirano a modificare aspetti del jobs act, con particolare attenzione ai contratti a tempo determinato, risarcimenti per licenziamenti e responsabilità per infortuni sul lavoro. Il quesito sulla cittadinanza, sostenuto da +Europa, propone di ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza necessaria per ottenerla.

Se i timbri sulla tessera elettorale sono esauriti o se la tessera è stata smarrita, sarà necessario richiederne una nuova presso il comune, che resterà aperto durante le votazioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it