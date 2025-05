Referendum 2025: Guida ai Voti e Indicazioni dei Partiti

In vista del referendum dell’8 e 9 giugno, le indicazioni di voto dei partiti sono variegate. Tra le forze di maggioranza, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno deciso di astenersi, suscitando dibattiti, mentre Noi Moderati di Maurizio Lupi ha scelto di votare cinque no.

Nell’opposizione, le posizioni sono miste. Avs sostiene cinque sì, rappresentando una delle posizioni più chiare. Nel Partito Democratico, la segretaria Elly Schlein propone cinque sì, ma l’area riformista si dissocia, annunciando che voterà sì solo per i quesiti sulla cittadinanza e sugli appalti, ritirando la scheda per gli altri tre. Questo gruppo include nomi di spicco come Giorgio Gori e Lorenzo Guerini.

Il Movimento 5 Stelle ha un’indicazione formale di quattro sì per i quesiti sul lavoro, mentre sulla cittadinanza offre libertà di voto; il leader Giuseppe Conte, però, si schiera per cinque sì. +Europa, parte del comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, esprimerà un sì, ma un no per gli altri quesiti sul lavoro, mantenendo una posizione critica nei confronti del Jobs Act.

Italia Viva, guidata da Matteo Renzi, ha invitato i suoi sostenitori a votare no per il primo quesito sul lavoro e per quelli riguardanti i contratti a termine, ma si è dichiarata a favore della cittadinanza e sostiene la necessità di ritirare la scheda per raggiungere il quorum. Anche Azione di Carlo Calenda si pronuncia per il sì sulla cittadinanza e il no agli altri quesiti della Cgil.

