ReeVo, informativa su azioni proprie

– ReeVo ha comunicato di aver acquistato, dal 6 al 10 marzo 2023, complessivamente 5.200 azioni proprie al prezzo medio di 13,608654 euro per un controvalore pari a 70.765,00 euro, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie avviato dal Consiglio di Amministrazione il 28 novembre 2022. Gli acquisti sono avvenuti per il tramite di MIT SIM, in qualità di intermediario incaricato, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

A seguito di tali operazioni il provider italiano di servizi Cloud & Cyber Security detiene, al 10 marzo, un totale di 119.100 azioni proprie, pari al 2,36% del capitale sociale.

Sul listino milanese, oggi, si muove al ribasso ReeVo con i prezzi allineati a 13,1 euro, per una discesa del 2,24%.