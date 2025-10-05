16.9 C
Reecle I-Size 360° Seggiolino Auto ISOFIX 0-36 kg, Nero

Reecle I-Size 360° Seggiolino Auto ISOFIX 0-36 kg, Nero

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €165.99 – €133.75

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Reecle I-Size 360 Swivel Car Seat with ISOFIX, 40-150 cm (Group 0 + 1/2/3, 0-36 kg), Approx. 0-12 Years (Black)

Descrizione del Seggiolino Auto Reecle I-Size 360

Il seggiolino auto Reecle I-Size è la scelta ideale per garantire sicurezza e comfort ai tuoi figli durante i viaggi. Progettato per accompagnare i bambini dalla nascita fino a 12 anni (40-150 cm, 0-36 kg), questo seggiolino offre la certezza di una protezione ottimale e all’avanguardia.

Rotazione Pratica e Sicura

Con una rotazione a 360 gradi, passare dal posizionamento rivolto all’indietro a quello rivolto in avanti è incredibilmente semplice e veloce. Non dovrai più sforzarti con movimenti innaturali: il seggiolino si gira verso la porta aperta, rendendo il posizionamento del bambino un gioco da ragazzi.

Comfort e Sicurezza

La comodità non è da meno. Il seggiolino è dotato di un massimo di 9 posizioni di altezza per il poggiatesta e di un’inclinazione che può raggiungere i 140 gradi, assicurando un ambiente di sonno ideale per il tuo bambino. La protezione laterale avanzata riduce i rischi in caso di impatti, proteggendo la testa, il collo e le spalle.

Vantaggi pratici del Reecle I-Size:

  • Facile da installare con sistemi ISOFIX e Top Tether, per una connessione sicura e stabile all’auto.
  • Tessuto premium, delicato sulla pelle e facilmente lavabile in lavatrice a 30 gradi, per una manutenzione senza stress.

Investire nel seggiolino auto Reecle I-Size 360 significa scegliere la massima protezione e comodità per i tuoi piccoli. Non lasciare nulla al caso, assicurati il massimo della sicurezza: acquista ora!

