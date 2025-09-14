Reecle I-Size 360 Seggiolino Auto ISOFIX 0-12 Anni, Nero

25.9 C
Da StraNotizie
Reecle I-Size 360 Girevole Seggiolino Auto, 40-150cm(0-12 anni), Compatibile ISOFIX (Nero)

Reecle I-Size 360: Il Seggiolino Auto Girevole per i Tuoi Bambini

Scopri il seggiolino auto Reecle I-Size 360, progettato per accompagnare i tuoi bambini dalla nascita fino a 12 anni (40-150 cm). Con il suo design elegante e compatto in nero, è non solo funzionale, ma anche perfetto per qualsiasi automobile.

Facilità di Installazione e Sicurezza Superiore

Questo seggiolino è dotato di un sistema di fissaggio ISOFIX e potrebbe essere utilizzato anche con la cintura di sicurezza a tre punti. La cinghia di fissaggio superiore migliora ulteriormente la sicurezza, assicurando che il seggiolino rimanga ben ancorato.

Sicurezza Certificata

Rispettando i severi standard di sicurezza ECE R129 (I-Size), il seggiolino Reecle ha superato il test di utilizzo improprio, eliminando ogni preoccupazione riguardo a un’installazione errata. Puoi viaggiare con tranquillità, sapendo che la protezione del tuo bambino è al primo posto.

Vantaggi Pratici:

  • Rotazione a 360 Gradi: Questa caratteristica consente di girare il seggiolino verso la portiera dell’auto, facilitando il ingresso e l’uscita del bambino.
  • Design Comodo e Ampio: Offrendo un’esperienza di utilizzo di prima classe, il seggiolino è realizzato per garantire il massimo comfort durante i viaggi.

Facile da Utilizzare

La rotazione fluida di 360 gradi rende il passaggio dall’uso rivolto all’indietro a quello rivolto in avanti un processo rapido e semplice, anche con una mano sola. Inoltre, il tessuto traspirante e atossico è delicato sulla pelle del tuo bambino, offrendo un ambiente confortevole durante ogni viaggio.

Con il seggiolino Reecle I-Size 360, rendi ogni trasferta un momento sereno e sicuro. Non perdere l’opportunità di investire nella sicurezza e nel comfort del tuo bambino: acquista ora e viaggia in tutta tranquillità!

