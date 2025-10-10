Reecle I-Size 360° Sede Auto ISOFIX, 0-12 Anni, Rosso

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €165.99
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Reecle I-Size 360 Swivel Car Seat with ISOFIX, 40-150 cm (Group 0 + 1/2/3, 0-36 kg), Approx. 0-12 Years (Red)
Seggiolino Auto Reecle I-Size 360 Gradi (Rosso)
Scopri il seggiolino auto Reecle I-Size 360 Swivel, progettato per garantire la massima sicurezza e comfort per il tuo bambino, dall’età neonatale fino ai 12 anni. Questo seggiolino multifunzionale è adatto a bambini di altezza compresa tra 40 e 150 cm, ovvero fino a 36 kg.
Grazie alla sua rotazione a 360 gradi, passare dalla posizione rivolto all’indietro a quella in avanti è un gioco da ragazzi, rendendo molto più facile sistemare il tuo piccolo. Non dovrai più farti contorcere per inserire il bambino nel seggiolino!
Caratteristiche principali:
- Sicurezza: Compatibile con il regolamento europeo ECE R129 (I-Size), offre una protezione ottimale grazie ai test sui lati e una maggiore sicurezza per testa, collo e spalle.
- Comfort: Il seggiolino dispone di 9 posizioni del poggiatesta regolabili fino a 20 cm e una reclinazione massima di 140 gradi per garantire un ambiente di sonno confortevole.
Vantaggi pratici:
- Facile installazione con connettori ISOFIX e Top Tether, per un montaggio sicuro e veloce.
- Imbottitura rimovibile e lavabile, realizzata con tessuti delicati e non tossici, per una cura semplice e igienica.
Non perdere l’occasione di viaggiare in sicurezza e confort con il tuo bambino. Aggiungi subito il seggiolino Reecle I-Size al tuo carrello e rendi ogni viaggio un’esperienza serena!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €165.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Reecle I-Size 360 Swivel Car Seat with…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €94.99 - €79.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Imetec Adapto Recreo Sleeping Warmer,…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €559.00 - €468.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 DJI RS 4 3 Axis…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €44.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Finish Ultimate Infinity Shine Dishwasher Tablets, 160…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €99.99 - €259.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Hisense BI64111AB Multifunctional Fan Oven…