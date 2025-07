Reduci zuccheri e promuovi salute: la nuova iniziativa italiana

La salute pubblica è un tema sempre più rilevante, specialmente in un periodo in cui si cerca di promuovere stili di vita sani. Recentemente, il Senato ha ospitato un incontro dell’Intergruppo parlamentare Promozione della Salute, focalizzando l’attenzione su diverse iniziative innovative.

Durante l’incontro, la senatrice Elena Murelli ha annunciato progressi sul disegno di legge riguardante il termalismo. Sono previste ulteriori proposte da discutere con il Comitato tecnico scientifico Salus, da presentare ai Ministeri competenti. Nel contesto della lotta contro l’eccesso di zuccheri, la deputata Eleonora Evi ha illustrato una proposta di legge attenta alla tutela dei minori, prevedendo l’obbligo di etichettatura chiara per alimenti ad alto contenuto di zucchero.

Il dottor Franco Berrino ha evidenziato preoccupanti dati, rivelando che oltre il 50% dei bambini italiani consuma regolarmente bevande zuccherate. Ha sottolineato gli effetti dannosi dell’elevato consumo di zucchero, collegato a malattie gravi. Inoltre, durante l’incontro si è discusso di educazione alimentare nelle scuole e di progetti che promuovono una dieta mediterranea sana.

Un’attenzione particolare è stata riservata alla salute mentale, con suggerimenti per un approccio olistico che integri il supporto psicologico con modelli di vita salutari. È stata proposta una sperimentazione di un percorso di riequilibrio olistico per la salute mentale in Emilia-Romagna, frutto di collaborazioni tra diverse istituzioni e associazioni. Si cerca di promuovere non solo la cura dei sintomi, ma anche la prevenzione attraverso scelte consapevoli e sostenibili.