Redmi Watch 5: Xiaomi presenta il suo orologio conveniente con grande display

In occasione del lancio del Redmi K80 Pro in Cina, Xiaomi ha presentato il Redmi Watch 5, uno smartwatch competitivo con funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Questo nuovo modello si colloca sopra il Redmi Watch 5 Lite, rilasciato a ottobre, ed è l’evoluzione del Redmi Watch 4, introdotto in Italia all’inizio dell’anno a un prezzo di 99 euro.

Il Redmi Watch 5 presenta un design iconico con forma quadrata e bordi arrotondati, ispirato all’Apple Watch, e include una corona rotante per facilitare la navigazione nei menu. Tra le caratteristiche principali, si nota un display Amoled da 2,07 pollici, che supera quelli di molti smartwatch concorrenti, inclusa l’Apple Watch Series 10 (1,99 pollici nella versione da 46 mm). Il pannello vanta una risoluzione di 432 x 514 pixel (324 PPI) e una luminosità massima di 1500 cd/m², rendendolo adatto all’uso in ambienti luminosi.

Per quanto riguarda il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, il Redmi Watch 5 include vari sensori: un sensore cardio ottico, un pulsossimetro ottico per monitorare l’ossigeno nel sangue, sensori di movimento per attività sportive e un GPS integrato, una caratteristica rara in questa fascia di prezzo. L’autonomia dell’orologio è notevole, con una batteria da 550 mAh che offre:

• 24 giorni in modalità standard

• 12 giorni con display sempre attivo

• 36 giorni in modalità di risparmio energetico

Attualmente, il Redmi Watch 5 è stato annunciato solo per il mercato cinese, disponibile in tre varianti di colore: nero, argento e titanio, con un prezzo di partenza di 599 yuan (circa 78 euro, tasse escluse).

Per un eventuale lancio in Italia, Xiaomi potrebbe mantenere un prezzo simile a quello del predecessore, posizionandolo attorno ai 99 euro.