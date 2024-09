Redmi Watch 5 Lite: tutte le novità dello smartwatch economico di Xiaomi

Xiaomi si appresta a lanciare il nuovo Redmi Watch 5 Lite il 25 settembre, ma già numerose informazioni sono emerse in merito a questo smartwatch. Nonostante il nome “Lite”, il dispositivo promette funzionalità avanzate a un prezzo competitivo. La novità principale del Redmi Watch 5 Lite è il display AMOLED da 1,96 pollici, che sostituisce il più tradizionale pannello IPS del Redmi Watch 5 Active. Questa scelta promette un’esperienza visiva superiore, caratterizzata da neri profondi e colori vivaci. Si prevede anche una buona autonomia, con Xiaomi che stima una durata della batteria fino a 18 giorni, simile a quella del modello precedente.

Una delle caratteristiche sorprendenti del Redmi Watch 5 Lite è l’integrazione del GPS, utile per chi pratica sport come corsa e ciclismo senza dover portare lo smartphone. Tuttavia, è importante notare che la precisione del GPS nei dispositivi economici può variare, e sarà necessario testarlo in situazioni reali per verificarne l’affidabilità. Inoltre, il watch possiede la certificazione IP68, rendendolo impermeabile fino a 5 ATM, il che lo rende adatto anche per il nuoto; è stata inclusa una modalità di allenamento dedicata a questa attività, con la speranza che i sensori e gli algoritmi siano in grado di garantire un monitoraggio preciso.

Il Redmi Watch 5 Lite offre anche funzionalità smart, grazie alla presenza di altoparlanti e microfoni integrati, che permettono di effettuare chiamate e utilizzare Amazon Alexa. Questa funzione potrebbe risultare utile, ma si dovrà vedere quanto sia pratico utilizzare un assistente vocale su uno smartwatch nella vita di tutti i giorni.

Infine, Xiaomi ha annunciato che il nuovo smartwatch sarà compatibile con HyperOS, il suo sistema operativo unificato, e sarà utilizzabile anche con dispositivi Android e iOS, espandendo quindi il suo potenziale pubblico. Sebbene il prezzo ufficiale e la disponibilità in Europa non siano ancora stati confermati, se Xiaomi riuscisse a mantenere un prezzo competitivo, il Redmi Watch 5 Lite sarebbe in grado di diventare un bestseller nel suo segmento.