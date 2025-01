Redmi Note 13 5G in offerta imperdibile

Il nuovo volantino Esselunga presenta un’Offerta Tech che include lo smartphone Xiaomi Redmi Note 13 5G a un prezzo scontato. Questo dispositivo offre un eccellente rapporto qualità-prezzo ed è dotato di un display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici a 120Hz, che garantisce un’ottima fluidità visiva. La fotocamera posteriore è composta da tre sensori, con il principale da 108 Megapixel, affiancato da una fotocamera da 8 Megapixel e una da 2 Megapixel, che consentono di scattare foto di alta qualità.

All’interno, lo smartphone è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 6080, che assicura prestazioni fluide e supporta la connettività 5G. La RAM è di 8GB, permettendo di gestire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti. La batteria è da 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida a 33W, assicurando così una lunga durata e una ricarica veloce quando necessario.

Tra le caratteristiche principali dello Xiaomi Redmi Note 13 5G troviamo: un display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, un processore MediaTek Dimensity 6080, una tripla fotocamera posteriore con il sensore principale da 108MP, una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida a 33W e un design sottile e leggero, che ne facilita l’utilizzo e il trasporto.

L’offerta presente nel volantino Esselunga è valida fino al 15 gennaio e, come di consueto, è soggetta a disponibilità limitata. È quindi consigliabile verificare le disponibilità prima di recarsi in negozio e accertarsi che il punto vendita partecipi alla promozione, consultando il sito ufficiale di Esselunga. Con questa offerta, i consumatori hanno l’opportunità di acquistare un dispositivo tecnologicamente avanzato a un prezzo competitivo, rendendo l’Xiaomi Redmi Note 13 5G una scelta interessante per chi cerca un buon smartphone.