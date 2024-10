Redmi 14C lanciato in Italia: Prezzi da 119,90 euro

Xiaomi ha lanciato sul mercato italiano il nuovo smartphone entry-level Redmi 14C, caratterizzato da un design rinnovato e un corpo sottile. Le cornici sono piatte e la disposizione della fotocamera posteriore ha un aspetto circolare, mentre la finitura in vetro conferisce un tocco di eleganza. Le colorazioni disponibili includono Sage Green con una texture opaca, Starry Blue che ricorda le scie stellari, oltre a Midnight Black e Dreamy Purple.

Il display del Redmi 14C è il più ampio della serie, con una diagonale di 6,8 pollici e dotato di certificazioni TÜV Rheinland per il Low Blue Light e Flicker Free, oltre ad offrire il DC dimming. Sul lato del dispositivo si trova un sensore per le impronte digitali e non manca un jack audio da 3,5 mm. Le specifiche tecniche includono un chipset MediaTek Helio G81-Ultra e una batteria da 5.160 mAh, con una carica rapida a 18W; secondo Xiaomi, il dispositivo può offrire fino a 22 ore di riproduzione video. La RAM è disponibile in due varianti: 8 GB, espandibile fino a 16 GB. Per quanto riguarda le fotocamere, il modello principale è da 50 Mpixel, accompagnato da una frontale da 13 Mpixel.

Il Redmi 14C è già disponibile nei colori Midnight Black, Sage Green e Starry Blue. Le configurazioni disponibili sono da 4GB+128GB al prezzo di 119,90 euro e da 8GB+256GB a 149,90 euro, con uno sconto rispetto ai prezzi originali di 129,90 euro e 159,90 euro. Inoltre, il dispositivo sarà disponibile anche su Amazon.

In sintesi, il Redmi 14C si presenta come un smartphone interessante per coloro che cercano un buon rapporto qualità-prezzo, con un design moderno, specifiche tecniche competitive e una batteria di lunga durata, rendendolo una scelta allettante nel segmento entry-level.