RedFish Listing Partners avvia quotazione su Euronext Access Paris

– L’assemblea degli azionisti di RedFish Listing Partners RF LP, società fondata a Milano nel 2021 e specializzata in attività di investimento in società a piccola/media capitalizzazione, quotate o in fase di IPO, ha approvato il bilancio di esercizio 2023 con un utile di 782.105 euro, deliberando un dividendo complessivo di 743.000 euro pari al 10% del capitale sociale di RF LP.

Inoltre, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione che vede la conferma dei consiglieri uscenti Paolo Pescetto quale Presidente, Thomas Avolio, Roberto Marniga e Lucas Brichetti Wagner, e l’ingresso nel Board dell’amministratrice Benedetta Buzzi quale amministratrice indipendente; la manager è amministratore delle holding del Gruppo Buzzi.

Il neo nominato CdA ha nominato l’amministratore delegato Paolo Pescetto e delegato i relativi poteri di rappresentanza e di firma, oltre a Thomas Avolio quale Deputy CEO.

L’assemblea ha, inoltre, approvato le modifiche statutarie propedeutiche all’avvio del processo di quotazione della società sul mercato Euronext Access Paris.

“Il via libera da parte degli azionisti al progetto di quotazione rappresenta la naturale prosecuzione di un ambizioso percorso di crescita e implementazione delle capacità di impieghi nel segmento delle SME’s, con uno sguardo verso il mercato francese ed europeo in generale, al fine di cogliere sempre ulteriori e nuove opportunità”, ha commentato Avolio.

Dello stesso gruppo fa parte anche RedFish LongTerm Capital RFLTC, holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan. Il gruppo offre sia servizi di investment banking e financial advisory alle PMI, sia prodotti di investimento strutturati per veicolare gli investimenti privati nell’economia reale del paese.