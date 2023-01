Redfall: un lungo video di gameplay annuncia la data di uscita

Redfall, il nuovo gioco di Arkane Austin che sarà pubblicato da Bethesda, arriverà il 2 maggio di quest’anno su Xbox Series X|S e PC, come annunciato da Microsoft (proprietaria di Bethesda) durante l’Xbox Developer Direct. In occasione dello showcase online sono stati mostrati dettagli sul gameplay e quindi pubblicato un lungo video che mostra proprio interessanti sezioni di gioco di questa avventura horror in prima persona. La missione principale del gioco prevede andare a caccia di vampiri nell’isola di Redfall, che è stata invasa dai succhiasangue che hanno oscurato il solo in tutta la zona, soggiogando gli abitanti del posto rendendoli loro schiavi, o peggio ancora cibo. Sarà possibile giocare a Redfall da soli e in compagni di altri amici, per un massimo di partite multiplayer in co-op da quattro persone. Saranno disponibili diversi eroi tra cui scegliere a altri ne verranno rilasciati come contenuto extra. Come tutte le esclusive Xbox e PC di Microsoft, il gioco sarà disponibile il giorno uno anche su Game Pass.