Redditi politici in Trentino: +52% in dieci anni

Da stranotizie
Negli ultimi 10 anni, i redditi dei politici trentini sono aumentati del 52%, passando da una media di 39mila euro a una di 60mila euro. Questo aumento è più che doppio rispetto al tasso di inflazione nella Provincia di Trento, che si è assestato sul 23% nello stesso periodo. Inoltre, l’aumento dei redditi dei politici è quasi quadruplo rispetto alla crescita registrata sui redditi di operai e impiegati, che è ferma al 13,8%. Ciò significa che mentre il potere d’acquisto del lavoratore medio è diminuito, quello del politico medio è cresciuto notevolmente. I dati sono stati forniti dall’osservatorio Inps su lavoratori dipendenti e indipendenti, che hanno mostrato l’andamento dei redditi in un periodo di 10 anni. Le rilevazioni evidenziano come i redditi dei politici siano aumentati in modo significativo rispetto a quelli dei lavoratori comuni.

