Economia

Redditi medi dei liberi professionisti in Italia nel 2023

Il Centro studi e ricerche di Itinerari Previdenziali ha analizzato i redditi medi dei liberi professionisti dichiarati nel periodo recente. Il gruppo dei 5.005 notai, descritti come tra i più consistenti contribuenti italiani, guida la classifica con un reddito medio annuo di 160.546 euro, nonostante un calo negli ultimi due anni. I notai sono noti per la loro regolarità nelle dichiarazioni fiscali, contribuendo in modo significativo ai fondi pensionistici, sottolineando la solidarietà della categoria.

Al secondo posto si trovano i 24.400 farmacisti titolari di farmacie, con un reddito medio di circa 107.000 euro, seguito dai 243 attuari con 100.000 euro. I commercialisti dichiarano 88.366 euro, i chirurghi 74.000 euro e i dentisti 67.000 euro. In fondo alla classifica, ci sono professionisti con redditi più bassi, come gli psicologi (25.657 euro), i periti agrari (23.101 euro), i biologi (20.922 euro), i giornalisti liberi professionisti (17.342 euro) e i co.co.co con 11.000 euro.

È interessante notare che non tutti i professionisti iscritti agli albi ordinistici presentano dichiarazioni dei redditi. Pertanto, i redditi analizzati comprendono anche coloro che dichiarano zero o valori negativi, nonché quelli che non presentano alcuna dichiarazione nell’anno.

