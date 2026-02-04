Redditi delle famiglie in Italia: come si difendono dall’inflazione

I redditi delle famiglie si sono mantenuti stabili, grazie a un effetto di compensazione che ha permesso di recuperare più risorse di quelle sottratte dal fisco. In media, per ogni euro drenato dal fisco, ne sono ritornati circa 1,6 euro. Questa informazione proviene da un rapporto del Centro studi di Unimpresa.

Nel periodo attuale, nonostante l’inflazione cumulata del 18,5%, i redditi sono stati sostenuti da un saldo positivo tra le risorse absorbite e quelle restituite. I meccanismi fiscali hanno generato un drenaggio di circa 19,6 miliardi di euro, composto da 17,9 miliardi di fiscal drag e 1,7 miliardi di erosione delle prestazioni sociali, con un impatto negativo stimato di circa 2,5 punti percentuali sul reddito disponibile. Tuttavia, gli interventi compensativi hanno avuto un impatto maggiore: la crescita dei redditi associata all’occupazione ha contribuito con oltre 5 punti percentuali, mentre le misure fiscali e sociali hanno imesso 31,3 miliardi di euro, aumentando il reddito disponibile di 3,9 punti percentuali.

Nel complesso, sono stati messi a disposizione oltre 31 miliardi di euro in risorse aggiuntive, con un saldo positivo di 11,7 miliardi, a conferma che il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto in linea con l’aumento dei prezzi.

Sul fronte della distribuzione, il ceto medio ha mantenuto la propria posizione, contribuendo alla riduzione delle disuguaglianze. I redditi medi sono cresciuti più dei prezzi, i redditi più bassi hanno tenuto il passo e quelli più alti sono rimasti al di sotto dell’inflazione. Secondo il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi, sebbene l’inflazione abbia avuto un forte impatto, non ha causato un impoverimento irreversibile dei redditi familiari, grazie alla combinazione di lavoro e politiche fiscali.