Redazione di Amici interviene dopo il caos di Capodanno, loro piangono: “Mi sono rovinato, macchia indelebile”

La redazione di Amici è intervenuta dopo il caos di Capodanno e poche ore prima della registrazione del pomeridiano avvenuta qualche giorno fa, ha prelevato i sei alunni incriminati e li ha divisi dal resto della classe. E così Maddalena Svevi, Valeria Mancini (che ad Amici si faceva chiamare Guera), Wax, Tommy Dali, NDG e Samu sono stati presi e portati in un’altra casetta.

La loro reazione è stata di panico. Maddalena si è messa a piangere (“Sto rovinando il mio sogno”); Valeria è stata lucida e realistica (“Non ho fatto in tempo nemmeno a mettermela la maglietta di Amici”); NDG invece ha parlato di macchia indelebile (“Questa è una macchia indelebile mi sono rovinato con le mie stesse mani sono una testa di c*zzo. No fra non so come andrà ma sto malissimo”); mentre Wax è stato quello più analitico (“E’ andata così e ci prendiamo quello che ci prendiamo prendere”). Tommy Dali, invece, ha aggiunto (“Noi gli abbiamo dato il pensiero di non valere niente”). Megan, che non è fra le coinvolte, ha invece detto: “E’ grave davvero la situazione”.

Redazione di Amici, il messaggio sulla questione del Capodanno

Sui social la redazione di Amici ha così scritto: “In seguito a un evento successo a Capodanno la produzione ha deciso in via del tutto eccezionale di separare Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Guera e Wax dai loro compagni in due ali distinte della casa… Cosa accadrà? Ci vediamo domenica alle 14.00 su Canale 5 con la sedicesima puntata di #Amici22“.

L’hype è alle stelle e il caso “noce moscata” dilaga.

Valeria Mancini, fra le colpevoli del misfatto, si è così sfogata sui social: “Ero marginale, non me lo meritavo“.