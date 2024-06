Redazione del Grande Fratello contatta un volto di Temptation Island

La casa del Grande Fratello riaprirà la porta tra tre mesi, la redazione del programma e Alfonso Signorini sono alla ricerca dei nuovi inquilini, vip e nip. Il conduttore due settimane fa ha spiegato che le candidature si possono mandare sia sul sito ufficiale della trasmissione, che direttamente a lui nei messaggi privati su Instagram. Come ogni anni però sarà anche il GF a scrutare i social e a qualcuno infatti capiterà di ricevere un messaggio privato dalla pagina ufficiale del reality. Questo pare sia successo anche ad un ex protagonista di Temptation Island.

La redazione del Grande Fratello ha scritto a un volto di Temptation: l’indiscrezione.

Amedeo Venza ha svelato che la redazione del GF avrebbe scritto a Nicola Tedde, un ragazzo che nel 2019 ha partecipato a Temptation Island insieme all’ex compagna Sabrina Martinengo: “Ve lo ricordate Nicola? Ha partecipato qualche edizione fa a Temptation Island. In questi giorni ha ricevuto il messaggio dalla pagina del Grande Fratello per partecipare alla prossima edizione“.

Personalmente mi auguro che quest’anno oltre a Uomini e Donne e Temptation Island, gli autori del GF peschino anche da un programma mariano che negli anni ha sfornato decine di personaggi dal grande potenziale per un reality come il Grande Fratello…

Sabrina e Nicola tornano insieme più forti di prima dopo l’avventura a #TemptationIsland ❤ pic.twitter.com/V8yg8WrhlR — Temptation Island (@TemptationITA) July 30, 2019

Nicola e Sabrina non stanno più insieme, la loro relazione è finita nel 2021. A parlare della rottura è stata la diretta interessata con un post su Instagram: “21/04/2017 – 21/09/2021. Questa è l’ultima foto mia e di Tedde in vacanza. Una foto che ho amato fin da subito. Inutile continuare a nasconderlo ma ahimè le vacanze non ci hanno fatto tanto bene. Non è semplice accettare la fine di un qualcosa che è stato veramente bello e importante, ma purtroppo già da tempo entrambi non eravamo più felici insieme. Che dire. Ricordateci sempre così, belli insieme e soprattutto veri. N.B.: si dimenticano solo le persone che non contano“.

Non solo volti “noti”, il GF pare abbia contattato anche dei tiktoker. L’importante è non vantarsi pubblicamente mostrando il messaggio privato ricevuto, in quel caso le vostre possibilità di varcare la porta rossa si ridurranno e di molto.