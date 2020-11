“Battisti finanziatore della destra negli anni Settanta? Ne ho parlato con Mogol, con moltissimi suoi amici, perché ne conosco molti, fra cui Maurizio Vandelli: non esiste quella cosa lì. A loro, Battisti non ha mai detto nulla del genere, nemmeno mezza parola. Penso che se Battisti avesse finanziato la destra, avrebbe fatto anche qualche canzone di destra, avrebbe manifestato il suo pensiero: uno che finanzia un partito politico non lo fa così, in modo fine a se stesso. A lui interessava solo la musica, di queste cose non gliene fregava niente”. A dirlo all’Adnkronos, commentando la notizia di un’informativa dei Servizi risalente agli anni ’70 secondo cui Lucio Battisti avrebbe sovvenzionato la destra, è Red Ronnie, protagonista e testimone della musica italiana da 45 anni, come dj, conduttore radiofonico e televisivo, critico musicale.

