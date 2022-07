Red Hot Chili Peppers, Return of the Dream Canteen: la data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo doppio album della band.

Sono serviti sei anni per poter riascoltare un nuovo album dei Red Hot Chili Peppers. Questa è stata la distanza temporale tra The Getaway e Unlimited Love. Adesso però la band non vuole più fermarsi, e ha annunciato una nuova grande uscita. A distanza di soli sei mesi dall’ultimo album di inediti, un successo clamoroso in tutto il mondo, Kiedis, Flea e compagni hanno ufficializzato l’arrivo di un nuovo disco. Che non è un semplice disco, ma un doppio album. Prepariamoci a una scorpacciata di grande musica firmata dalla band e prodotta dal fedelissimo Rick Rubin.

Red Hot Chili Peppers: Return of the Dream Canteen

Li avevamo lasciati allo scorso aprile quando, con la pubblicazione di Unlimited Love, non solo avevano dimostrato di avere ancora molto da dire e da dare, ma anche di aver ritrovato quell’affiatamento per nulla scontato con John Frusciante, tornato nella band solo negli ultimi anni.

Anthony Kiedis e Red Hot Chili Peppers

Che avessero però in cantiere anche dell’altro, era evidente. In molte dichiarazioni la band aveva infatti confermato di aver registrato parecchio materiale, e buona parte di tutto quel lavoro finirà in Return of the Dream Canteen, un nuovo doppio album “pieno zeppo“, hanno assicurato Flea e soci durante uno dei loro ultimi concerti. Un album di cui conosciamo già il primo singolo: sarà Tippa My Tongue.

I Red Hot Chili Peppers presentano il nuovo album

Con un lungo messaggio sui propri account social, il gruppo guidato da Anthony Kiedis ha spiegato di essere stato a lungo alla ricerca di se stesso, e solo attraverso una lunga serie di jam sono arrivati a iniziare un processo misterioso di costruzione di nuove canzoni. Una volta raggiunto questo ruscello di nuove idee, di suoni e di visioni, non si sono più fermati: “Sembrava un sogno. Quando abbiamo fatto e detto tutto quello che potevamo dire, l’amore che proviamo l’un per l’altro e qualche altra magia della musica ci hanno donato più canzoni di quante ce ne sarebbero servite“.

Da qui l’idea di pubblicare un doppio album a distanza di pochi mesi dal precedente. Return of the Dream Canteen è per la band tutto ciò che sono diventati e che sognavano di poter essere, e adesso è pronto. “Fatto con il sangue dei nostri cuori“, assicurano i quattro musicisti. Non resta che iniziare il conto alla rovescia. La data di uscita è il 14 ottobre. Di seguito il post con l’annuncio: