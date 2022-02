I Red Hot Chili Peppers annunciano l’arrivo di un nuovo album, anticipato da un video di materiale inedito in studio.

I Red Hot Chili Peppers sono pronti per lanciare un nuovo singolo, che sarà estratto dal loro nuovo e attesissimo album, realizzato con John Frusciante. Online, infatti, è stato pubblicato un teaser che preannuncia l’arrivo di materiale inedito. La clip di 18 secondi, pubblicata senza commenti sui vari social della band, mostra un riff ritmico sommesso ma inconfondibilmente frusciante, completo di abbellimenti hendrixiani e un pesante effetto vibrato.

Anthony Kiedis e Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers: il teaser del nuovo album

Un nuovo teaser online svela l’arrivo di nuova musica da parte della band. Anche se non ci sono ulteriori informazioni sul brano – che funge da anticipazione – e sugli altri che comporranno il nuovo lavoro discografico della band di Anthony Kiedis, il bassista Flea ha condiviso lo stesso video su Instagram con la didascalia: “Abbiamo allevato l’animale selvatico per un bel po’, è giunto il momento di liberarlo“. Il video:

John Frusciante si è unito al gruppo funk-rock di Los Angeles nel dicembre 2019, sostituendo Josh Klinghoffer, realizzando il prossimo album completo della band con il chitarrista dei Blood Sugar Sex Magik da Stadium Arcadium del 2006.

Il ritorno di John Frusciante

Ad ottobre, il batterista Chad Smith ha parlato della direzione che intraprenderà del 12° album della band: “John non fa parte del nostro gruppo da 10 anni. È molto tempo. Quindi ovviamente suonerà in modo diverso, ma suonerà come noi quattro perché abbiamo questa chimica speciale insieme. Suona come i Red Hot Chili Peppers, ma è diverso e nuovo, e per me è fantastico“.

Il produttore di lunga data dei RHCP, Rick Rubin, nel frattempo, ha pianto quando ha sentito Frusciante riunirsi a Smith, Flea e al frontman Anthony Kiedis dopo un decennio di assenza: “Frusciante è tornato nella band ed è incredibile“, ha detto. “Sono stato invitato alla prima prova dopo che John si è unito alla band e mi ha fatto piangere. È stato così emozionante vedere quel gruppo di persone di nuovo insieme, perché hanno realizzato musica fantastica per così tanto tempo insieme e mi ha davvero colpito emotivamente“.

La band si imbarcherà in un mastodontico tour mondiale nel 2022 per supportare l’uscita del nuovo album, che inizierà a giugno e proseguirà fino a settembre.