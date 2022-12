Red Hot Chili Peppers a Milano: data e biglietti del concerto della band di Anthony Kiedis agli I-Days di Milano.

I Red Hot Chili Peppers tornano in Italia nel 2023. La band americana capitanata da Anthony Kiedis sarà tra gli headliner degli I-Days. Un altro colpaccio per la kermesse dell’Ippodromo SNAI, che accoglierà nella prossima edizione uno dei gruppi rock più amati degli ultimi trent’anni. Andiamo a scoprire i dettagli su questo concerto e le modalità di vendita dei biglietti.

Red Hot Chili Peppers in Italia nel 2023: data e biglietti

La band di Flea, Chad Smith e Anthony Kiedis salirà sul palco dell’Ippodromo SNAI La Maura il 2 luglio 2023. Ovviamente, sarà headliner della propria giornata. Per il momento si tratta dell’unico appuntamento dal vivo dei Peppers in Italia il prossimo anno.

Anthony Kiedis e Red Hot Chili Peppers

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dal 14 dicembre 2022. Questo nuovo tour arriva dopo oltre quaranta stadi negli stadi di tutto il mondo, con concerti sold out a Londra, Parigi, Los Angeles e in tanti altri luoghi in tutto il mondo. L’ennesimo momento indimenticabile della carriera straordinaria di un gruppo ormai entrato nella storia.

I RHCP a Milano

Attualmente la formazione americana vede alla voce Anthony Kiedis, al basso Flea, alla batteria Chad Smith e alla chitarra John Frusciante, tornato al suo posto negli ultimi anni dopo un lungo periodo lontano dal gruppo.

Band da oltre 60 milioni di dischi e 6 Grammy, è entrata nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2012. Nel corso degli anni si è fatta apprezzare anche per le tante manifestazioni originali, ad esempio nel 2019 hanno suonato in Egitto, davanti alle piramidi.

Agli I-Days non sarà ovviamente la prima grande band a prendersi la scena. Nella stessa edizione sono stati infatti già annunciati tra gli headliner i Black Keys, Liam Gallagher, i Florence + the Machine, gli Arctic Monkeys e, per la prima volta in Italia, anche Travis Scott.

Di seguito il video di Dark Necessities dei Red Hot: