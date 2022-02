Il singolo dei Red Hot Chili Peppers, Black Summer, è estratto dal nuovo album Unlimited Love, che vede il ritorno del chitarrista John Frusciante e del produttore Rick Rubin.

I Red Hot Chili Peppers hanno pubblicato l’audio di Black Summer, prima canzone tratta dal loro nuovo album Unlimited Love, che sarà pubblicato il 1° aprile. Unlimited Love è il primo album dei RHCP in uscita da quando il chitarrista John Frusciante è tornato nella band alla fine del 2019. La produzione è curata da Rick Rubin, che completa il ritorno dei vecchi collaboratori di successo su lavori come Blood Sugar Sex Magik, By The Way, Californication e Stadium Arcadium.

Anthony Kiedis e Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers, pubblicato il nuovo singolo Black Summer

Black Summer è un brano malinconico – in stile Otherside – che fa parte del nuovo album della band, Unlimited Love, che si avvale della languida chitarra di John Frusciante. È il tipo di canzone che i Peppers producono quando realizzano gli album che le persone finiscono per amare di più. Il video:

“Il nostro unico obiettivo è perderci nella musica“, afferma la band. “Noi (John, Anthony, Chad e Flea) abbiamo trascorso migliaia di ore, collettivamente e individualmente, ad affinare il nostro mestiere e a dedicarci l’uno all’altro, per realizzare il miglior album possibile“. E hanno aggiunto: “Aspiriamo a far risplendere una luce nel mondo, a elevare, connettere e unire le persone. Ciascuna delle canzoni del nostro nuovo album Unlimited Love è un aspetto di noi, che riflette la nostra visione dell’universo“.

La tracklist di Unlimited Love

Di seguito, vi elenchiamo la tracklist di Unlimited Love, undicesimo album in studio del gruppo capitanato da Anthony Kiedes:

1.Black Summer

2.Here Ever After

3.Aquatic Mouth Dance

4.Not The One

5.Poster Child

6.The Great Apes

7.It’s Only Natural

8.She’s A Lover

9.These Are The Ways

10.Whatchu Thinkin’

11.Bastards of Light

12.White Braids & Pillow Chair

13.One Way Traffic

14.Veronica

15.Let ‘Em Cry

16.The Heavy Wing

17.Tangelo