Red Carpet – Vip al tappeto su Prime Video Italia

Il game show “Red Carpet – Vip al tappeto” condotto da Alessia Marcuzzi con le voci della Gialappa’s Band, è pronto a tornare con la sua seconda stagione su Prime Video. La nuova stagione sarà disponibile dal 23 gennaio 2026.

I nuovi partecipanti di “Red Carpet – Vip al tappeto” saranno cinque dive d’eccezione: Federica Nargi, Alba Parietti, Pamela Prati, Giulia Salemi, Flavia Vento. Con loro, ci saranno tre squadre di bodyguard: gli Autogol, Alessandro Betti, Valentina Cardinali, Alessandro Ciacci, Gianluca Fubelli, Antonio Ornano, Giulia Vecchio.

Nella seconda stagione di “Red Carpet – Vip al tappeto”, le tre squadre agguerrite di bodyguard avranno la missione di scortare le cinque celebrities sino alla destinazione finale, facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso. Ci saranno ostacoli fisici, imprevisti inattesi e divertenti disturbatori che intralceranno il loro percorso. Il concorrente che metterà piede fuori dal tappeto rosso anche solo per un attimo perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi.