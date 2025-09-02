Red carpet Venezia: i look più audaci del festival 2025

Il settimo giorno del Festival del Cinema di Venezia è stato caratterizzato dalla première del documentario Marc by Sofia, diretto da Sofia Coppola. La regista, figlia d’arte, ha partecipato all’evento insieme al famoso fashion designer Marc Jacobs, protagonista del film. Jacobs, noto per il suo amore per la bellezza, ha attirato l’attenzione con le sue unghie straordinarie, lunghe e decorate con cristalli neri, blu elettrico e trasparenti, manifestando il suo stile audace e unico.

Sofia Coppola ha optato per un look più sobrio e raffinato, con un taglio di capelli bon ton e un trucco minimale, offrendo un contrasto rispetto all’opulenza di Jacobs. Altri eventi sul red carpet hanno incluso la première di A House of Dynamite di Kathryn Bigelow, con Idris Elba e Rebecca Ferguson, e Dead Man’s Wire di Gus Van Sant, con Al Pacino. Presentando L’Étranger, Elettra Miura Lamborghini si è distinta per il suo look straordinario, ricoprendo il corpo di glitter e cristalli, facendo brillare la sua pelle come il suo abito.

È interessante chiedersi se i look presentati in queste premiere riusciranno a competere con la spettacolarità di Marc Jacobs.