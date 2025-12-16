14.4 C
Red Carpet torna su Prime Video

Da stranotizie
Lo show “Red Carpet – Vip al tappeto” torna con una seconda stagione, disponibile solo su Prime Video. Il programma televisivo italiano, condotto da Alessia Marcuzzi con il commento della Gialappa’s Band, è strutturato in 4 episodi e prodotto da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios.

La seconda stagione sarà disponibile dal 23 gennaio 2026 e presenterà un nuovo cast di concorrenti, tra cui le celebrities Federica Nargi, Alba Parietti, Pamela Prati, Giulia Salemi e Flavia Vento, insieme a tre squadre di bodyguard. Alessia Marcuzzi tornerà nel ruolo di conduttrice, insieme ai commentatori della Gialappa’s Band, Marco Santin e Giorgio Gheraducci.

La nuova stagione si svolgerà in un parco acquatico, dove i Vip dovranno affrontarsi e superare ogni sfida. Il gioco è strutturato come un vero e proprio gioco televisivo, ricco di azione e momenti esilaranti, basato sul format di Nippon TV. Tre squadre di bodyguard hanno la missione di scortare le celebrities facendole rimanere a tutti i costi sul tappeto rosso, evitando ostacoli fisici e imprevisti. La squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi vincerà.

Il trailer della seconda stagione promette avventura, gioco e divertimento, con l’ironia e le battute che sono il cuore pulsante dello show. La prima stagione è disponibile su Amazon Prime Video.

