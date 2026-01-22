Red Carpet su Prime Video

6.8 C
Il 23 gennaio 2026 Prime Video darà il via alla seconda stagione del game show “Red Carpet – Vip al tappeto”, condotto da Alessia Marcuzzi con il commento della Gialappa’s Band. Il programma è prodotto da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios e basato su un format di Nippon TV.

Nel cast della seconda stagione sono presenti le celebrities Federica Nargi, Alba Parietti, Pamela Prati, Giulia Salemi e Flavia Vento, che dovranno essere scortate da tre squadre di bodyguard, composte da Autogol, Alessandro Betti, Valentina Cardinali, Alessandro Ciacci, Gianluca Fubelli aka Scintilla, Antonio Ornano e Giulia Vecchio.

Le squadre avranno la missione di scortare le celebrities sino alla destinazione finale facendole rimanere sul tappeto rosso, senza che escano fuori da esso. Tra ostacoli fisici e imprevisti, il concorrente che metterà piede fuori dal tappeto rosso perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi.

La seconda stagione di “Red Carpet – Vip al tappeto” sarà disponibile su Prime Video dal 23 gennaio 2026. Questo programma è l’ultima novità per i clienti Amazon Prime, che beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento.

