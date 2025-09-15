25.9 C
Red carpet Hollywood: gli Emmy svelano look e tendenze

Dopo il trionfo della Mostra di Venezia, i red carpet tornano a brillare a Hollywood con gli Emmy Awards 2025. Questi prestigiosi premi celebrano il meglio della televisione americana e quest’anno si svolgono nella 77ª edizione al Peacock Theater di Los Angeles.

Sul tappeto rosso si sono viste le più celebri star della TV, che hanno indossato abiti eleganti in omaggio alla stagione appena conclusa. Tra i protagonisti ci sono attori di serie come Severance, The White Lotus e The Last of Us, pronti a posare per i fotografi.

Un aspetto degno di nota riguarda il glamour della serata, con molte celebrità che hanno scelto di indossare creazioni di Giorgio Armani. In particolare, Cate Blanchett è stata tra quelle che hanno reso omaggio al grande stilista italiano, recentemente scomparso. Le sue opere continuano a rappresentare l’eleganza e la classe intramontabile nel mondo della moda.

In linea generale, il tappeto rosso ha mostrato un approccio piuttosto sobrio da parte delle star. Molte hanno optato per uno stile classico e tranquillo, evitando eccessi e scelte audaci. Degna di nota è stata Megan Stalter, che si è presentata con un outfit casual poco consono all’evento. Javier Bardem, invece, ha scelto di distinguersi, indossando una kefiah sopra il suo abito per esprimere solidarietà alla causa palestinese.

