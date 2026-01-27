Red Carpet 2: vip a Vicolungo

La seconda stagione di “Red Carpet – Vip al tappeto” è disponibile da venerdì 23 gennaio. Il game show, girato interamente a Vicolungo, nel parco acquatico di Ondaland, presenta tre squadre di bodyguard che devono “proteggere” delle dive tra ostacoli e impedimenti vari. La conduzione dello show, composto da quattro episodi, è affidata ad Alessia Marcuzzi con il commento della Gialappa’s Band, formata da Marco Santin e Giorgio Gherarducci.

Le cinque dive che partecipano alla sfida sul tappeto rosso allestito al parco acquatico Ondaland di Vicolungo sono Federica Nargi, Alba Parietti, Pamela Prati, Giulia Salemi e Flavia Vento. Il cast si completa con le tre squadre di guardie del corpo composte da comici come gli Autogol, Alessandro Betti, Valentina Cardinali, Alessandro Ciacci, Gianluca Fubelli, Antonio Ornano e Giulia Vecchio.

Il gioco prevede che tre squadre agguerrite di bodyguard scortino le celebrities fino alla destinazione finale, facendole rimanere sul tappeto rosso. Tra ostacoli fisici e imprevisti, il concorrente che metterà piede fuori dal tappeto rosso perderà una delle sue guardie del corpo. Vincerà la squadra che per prima riuscirà a scortare la sua star fino alla destinazione finale senza intoppi. Il programma è prodotto da Blu Yazmine per Amazon Mgm Studios e basato su un format di Nippon Tv.