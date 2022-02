“Sono venuto qui con le mie gambe e adesso torno in camera con le mie gambe”. Red Canzian, in ospedale per una grave infezione, parla per la prima volta con i fan dopo il ricovero. “E’ passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero e oggi, per la prima volta, sono uscito a respirare – dice il bassista dei Pooh in un video pubblicato su Facebook -. A respirare l’aria, quella vera, quella pura che mi mancava tanto. Dovrò restare qua altre tre o quattro settimane perché la cura antibiotica è molto lunga e quello che ho avuto era molto brutto. Per cui ci sentiremo ogni tanto, faccio fatica a fare dei video o a mettere dei post sui social. Però sappiate che a oggi sto bene, respiro, sono venuto qui con le mie gambe e adesso torno in camera con le mie gambe“, rassicura.

“Vi abbraccio tutti, mi mancate”, il messaggio dell’artista che come didascalia al video scrive: “IL PRIMO GIORNO DI LIBERTÀ… È una canzone del ‘76 dei Pooh…ed è quello che ho provato oggi, in questa mia prima uscita”.