Red Bull sceglie Lawson, sarà pilota ufficiale per il Mondiale 2025

Liam Lawson è stato nominato secondo pilota ufficiale della Red Bull per il Mondiale di Formula 1 del 2025, sostituendo il messicano Sergio Perez e affiancando il campione del mondo in carica, l’olandese Max Verstappen. Lawson, neozelandese di 22 anni, non è nuovo alla Formula 1, avendo già gareggiato nelle ultime due stagioni con l’Alpine. Nel campionato appena concluso, ha ottenuto due noni posti come migliori piazzamenti.

Dopo l’annuncio, Lawson ha espresso la sua gioia attraverso una dichiarazione: “Essere annunciato come pilota Oracle Red Bull Racing è il sogno di una vita per me, è qualcosa che ho desiderato e per cui ho lavorato fin da quando avevo otto anni. È stato un viaggio incredibile finora.” Ha anche ringraziato tutto il team di VCARB per il supporto ricevuto, sottolineando che le ultime sei gare hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua preparazione per questo importante passo nella sua carriera.

Inoltre, Lawson ha espresso la sua gratitudine verso Christian Horner, Helmut Marko e l’intera famiglia Red Bull per aver creduto in lui e per avergli dato questa opportunità. È entusiasta all’idea di lavorare al fianco di Verstappen, riconoscendo il valore dell’esperienza del campione del mondo e la possibilità di migliorare imparando da lui.

La Red Bull, un team storico della Formula 1, ha sempre puntato su talenti emergenti, e Lawson rappresenta una continuazione di questa tradizione. Con il suo percorso già avviato e l’esperienza accumulata nelle ultime stagioni, si prevede che Lawson possa apportare un contributo significativo al team nella sua nuova avventura.

Il suo passaggio nella squadra rappresenta anche un cambiamento strategico per la Red Bull, che mira a mantenere la sua competitività ai massimi livelli della Formula 1. La collaborazione tra Lawson e Verstappen sarà certamente osservata con grande interesse, sia dai fan che dagli esperti del settore, ansiosi di vedere come questa nuova coppia di piloti si comporterà in pista.