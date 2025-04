RED BULL POSSE: Il debutto con WILLIE PEYOTE, MADMAN e i semifinalisti di Nuova Scena [Guarda il video]

È online il primo episodio della quarta stagione di Red Bull Posse, disponibile su YouTube Red Bull Droppa. Questo episodio vede come protagonisti EOS, NOX, CUTA e CAMILWAY, semifinalisti della seconda stagione di Nuova Scena, con la partecipazione di Willie Peyote e MadMan. La nuova stagione continua la collaborazione tra Red Bull Posse e il rap show di Netflix, dopo il successo della stagione precedente. Il format, nato in Giappone, si ispira alle posse degli anni ’80 e ’90, riunendo talenti emergenti della scena rap italiana.

Ogni episodio prevede una sfida creativa, in cui artisti giovani e affermati collaborano nella scrittura di un brano. In questo primo episodio, i protagonisti scrivono insieme una traccia sul tema “La volta giusta”, un momento decisivo per un artista. La canzone esprime rime incisive, racconti di riscatto e determinazione. Willie Peyote apre il brano con un’interpretazione potente, mentre MadMan chiude con il suo stile unico. I giovani talenti contribuiscono con storie personali, mescolando diverse generazioni e stili.

Il pezzo, prodotto da Andry the Hitmaker, è disponibile su Red Bull Droppa. Intanto, la seconda stagione di Nuova Scena prosegue su Netflix, con i primi sette episodi già visibili; la finale sarà disponibile dal 14 aprile. Il video e i testi delle canzoni sono accessibili sul canale YouTube di Red Bull.