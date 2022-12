Red Bull Indie Forge, il gioco vincitore è ambientato a Venezia

Il vincitore dell’ultima edizione del Red Bull Indie Forge è Venice 2089, il titolo sviluppato da Safe Place Studio. Quest’ultima edizione del concorso Red Bull Indie Forge, un’iniziativa in grado di svolgere la funzione di incubatore per gli studi di sviluppo di videogiochi in Italia (più di 160 e con un giro d’affari pari a 2,179 miliardi, secondo il censimento IIDEA 2021), è stata caratterizzata dalla presenza di progetti con una connotazione strettamente legata ai quei temi d’attualità in grado di smuovere la sensibilità dell’opinione pubblica.

La storyline del gioco è ispirata ad avvenimenti realmente accaduti nella città lagunare propio nel vicino 2019. Le maree record che hanno interessato Venezia sono una realtà che potrebbe avere conseguenze ben più gravi di quelle a cui siamo oggigiorno abituati. E, il forte attaccamento che alcuni membri del team hanno con questa città, è stato lo spunto per dar vita alla figura di Nova, la giovane teenager protagonista del titolo che, a bordo di un hoverboard, sarà chiamata ad esplorare la città e a interagire con i pochi abitanti rimasti per trovare una qualche soluzione alle cause delle continue inondazioni.

A vincere il Premio del Pubblico è stato Caracoles, sviluppato da Yonder. Un gioco che, a detta dei suoi autori, ha una peculiarità pensata per essere il più inclusivo possibile. Chiunque può infatti cimentarsi con Caracoles, tracciando una linea con il dito da un punto A a un punto B nel più breve tempo possibile e nel modo più preciso possibile. Una volta che tutti i giocatori, fino a un massimo di 100, avranno dato il proprio input sul touchscreen del dispositivo, delle lumache stilizzate si daranno battaglia gareggiando l’una contro l’altra percorrendo il percorso esattamente come è stato disegnato prima della partenza.

Nonostante i riconoscimenti assegnati dalla giuria d’esperti da una parte e dal pubblico dall’altra, tutti i concorrenti dell’edizione 2022 del Red Bull Indie Forge, hanno dimostrato che la scena indie italiana gode di ottima salute, segno inequivocabile del fermento che caratterizza questo comparto sempre alla ricerca della giusta considerazione. Tutti e 5 i titoli selezionati per la finale, da Extra Coin di CINIC Games, fino a Crime o’ Clock di Bad Seed, passando per Spanky’s Battle Swing, creato da Green Flamingo e ovviamente i due vincitori – Venice 2089 e Caracoles, spiccano per la loro componente narrativa, per l’ingegnosità delle meccaniche, per l’originale e creativo stile grafico, per l’innovazione nel gameplay, e tanto altro.