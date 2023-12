Red Bull, il pit stop al buio è da record – Video

I meccanici del team campione del mondo si esibiscono in una prova incredibile

Un pit stop da record. Al buio. La Red Bull ha dominato il Mondiale 2023 di Formula 1. Max Verstappen si è confermato campione del mondo con un rendimento eccezionale in pista. La squadra ha assistito il pilota olandese e il suo compagno, il messicano Sergio Perez, in un’annata completata dalla conquista del titolo costruttori. Non solo i piloti, quindi, hanno dato un contributo determinante. Ai box, i meccanici hanno svolto un ruolo fondamentale e hanno confermato il loro talento nella prova che hanno affrontato nel quartier generale di Milton Keynes: una serie di pit stop eseguiti al buio, con il cambio delle gomme senza vedere nulla. Alla fine, il cronometro dà una risposta incredibile.