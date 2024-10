RED BULL 64 BARS LIVE: Rap Show a Scampia – Dove Vederlo e Scaletta

Questa sera, 4 ottobre, ha inizio a Napoli, in Piazza Ciro Esposito, la terza edizione di RED BULL 64 BARS LIVE, un evento che ha registrato il tutto esaurito per la terza volta consecutiva, dimostrando l’entusiasmo del pubblico per questo iconico format di Red Bull, ora nella sua versione dal vivo. La Line Up di quest’edizione include importanti artisti del panorama rap e urban italiano: GUÉ, KID YUGI, MASSIMO PERICOLO, TONY EFFE, ARTIE e 5IVE. Ci saranno anche special guest come GEOLIER, LELE BLADE, POISON BEATZ e NELLO TAVER. Il pre-show vedrà esibirsi talenti emergenti come BADMAN, BIG MADWOLF, CECCHY, CERU167, COCOJ, LORD JESANICOLA, SICILIANO, RUE DIEGO e WAD.

Red Bull 64 Bars è un format che è nato nei Red Bull Studios di Auckland, in Nuova Zelanda, e ha preso forma grazie all’MC David Dallas. Negli anni, è diventato una misurazione universale del valore tecnico di un MC e della sua capacità di interagire con un beatmaker. La scena hip hop ha riconosciuto l’importanza di questo format, al quale hanno partecipato molti dei più grandi artisti italiani, tra cui Marracash, Gué, Blanco, Fabri Fibra, Lazza e molti altri. Il 28 maggio 2021 è uscito “Red Bull 64 Bars, The Album”, in collaborazione con Island Records, raggiungendo il disco di Platino, un evento significativo nella storia del rap italiano.

Su Red Bull Droppa, il canale YouTube dedicato alla musica rap e urban italiana, è possibile rivedere le performance degli anni precedenti. Gli spettatori possono seguire l’evento in diretta streaming e successivamente on demand, permettendo così a tutti di rivivere l’emozione delle esibizioni live. Questo evento non solo rappresenta un’importante vetrina per talenti già affermati, ma è anche un’opportunità per scoprire nuove promesse della musica rap. Red Bull 64 Bars continua a consolidare il proprio ruolo centrale nella cultura musicale italiana, attirando l’attenzione e l’interesse di un pubblico sempre più vasto e appassionato.