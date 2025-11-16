Recupero e sfide a Valencia: il futuro di Marquez

Il campione del mondo ha partecipato alla premiazione del Galà a Valencia e ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni dopo l’operazione alla spalla infortunata. Ha dichiarato a Sky: “Il recupero procede bene, spero di iniziare la riabilitazione più intensa tra 2-3 settimane”. Marquez non prenderà parte al test di martedì, spiegando: “Torno a casa perché il recupero è la mia priorità. Ho cancellato le vacanze di dicembre; sembra che l’inverno sia lungo, ma in realtà non lo è. Non ho molto tempo…”.

