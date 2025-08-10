Recupero e libertà: il successo del Cras di Ameglia

In Italia, i centri di recupero per animali selvatici svolgono un ruolo fondamentale nella tutela della fauna. Recentemente, il Centro di recupero animali selvatici (Cras) di Ameglia ha segnalato importanti successi nel trattamento di varie specie.

Mercoledì, un giovane allocco è stato trasferito in voliera per iniziare la sua riabilitazione al volo, mentre lunedì un rondone, ricoverato per problemi di piumaggio legati a un’alimentazione inadeguata, ha ritrovato la libertà. Anche alcuni piccoli ricci hanno cominciato a nutrirsi autonomamente e presto saranno pronti per il rilascio. Altri animali come pipistrelli, civette e gabbiani sono stati assistiti nel centro, che è l’unico della provincia della Spezia.

Gestito dall’organizzazione di volontariato Naturabilia, il centro è stato fondato nel 2020 da tre donne appassionate di natura: Lucia Franceschi, presidente e responsabile dell’organizzazione, Lisa Hildebrand, addetta all’educazione ambientale, e Fernanda Paranzini, esperta di web marketing.

La visita al centro è un’opportunità unica per avvicinarsi alla fauna selvatica. Il presidente ha evidenziato come in estate si possano ricevere fino a 60 chiamate al giorno riguardanti animali feriti o malati. Accanto alle cure, Naturabilia offre corsi di educazione ambientale per sensibilizzare la popolazione.

Il centro, sebbene giovane, ha accolto 1500 animali l’anno scorso e si affida ampiamente al lavoro di circa venti volontari. Sono attualmente in corso lavori per un nuovo ambulatorio veterinario e un’aula didattica. Inoltre, una guest house è stata realizzata per finanziare le attività del centro attraverso il soggiorno di turisti e studenti dedicati allo studio della fauna selvatica.