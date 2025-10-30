Recupero crediti a Santa Croce: avvisi e azioni legali

Il comune di Santa Croce ha un debito tra gli 8 e i 10 milioni di euro a causa dei mancati pagamenti di tasse e servizi da parte dei cittadini. Questi arretrati risalgono a un periodo recente. L’assessore al bilancio, Renato Carlo Rusconi, ha esortato i cittadini a recarsi in comune per affrontare la situazione e trovare soluzioni per il pagamento, come la possibilità di rateizzazioni.

Per coloro che non regolarizzeranno la propria posizione, il comune avvierà il recupero coatto. Oggi, verrà affidato a una ditta specializzata il compito di recuperare i crediti attraverso azioni legali. Rusconi ha sottolineato che questa decisione è stata necessaria, poiché molti cittadini hanno ignorato i ripetuti solleciti di pagamento.

Si prevede che il recupero giudiziario inizi intorno al periodo natalizio, pertanto è fondamentale che chi ha pendenze si presenti in comune per evitare problematiche legali. L’assessore ha evidenziato che tutti i cittadini dovrebbero contribuire proporzionalmente alle proprie possibilità, evitando che alcuni ignorino le cartelle mentre altri pagano regolarmente.

Se non si recuperano questi fondi, il comune potrebbe dover ridurre i servizi offerti. Allo stesso tempo, ampliando la base dei contribuenti, si potrebbero ridurre tariffe e tributi a beneficio di tutti. La trasparenza e l’uguaglianza nel pagamento sono quindi cruciali per un’economia comunale sana.