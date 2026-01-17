Recupero animali selvatici a Ravenna

L’associazione “Amici degli animali” si occupava del recupero di animali selvatici nel territorio provinciale, ma dal primo gennaio il servizio è stato sospeso a causa della mancanza di supporto. Il Centro di recupero animali selvatici di Ravenna, fondato da Massimo Marendon e altri ex vigili del fuoco, è chiuso temporaneamente.

L’area in cui si trova il centro, in via degli Zingari a Ravenna, non è più idonea per il ricovero degli animali, poiché non è possibile garantire la separazione tra animali domestici e selvatici. L’associazione ha deciso di continuare a occuparsi degli animali domestici e di alcuni selvatici pericolosi, ma non può più occuparsi del recupero di tutti gli animali selvatici.

L’associazione ha fondato un altro Centro di recupero animali selvatici a Codigoro, dove il Comune fornisce supporto e risorse. A Ravenna, invece, l’associazione non ha ricevuto alcun supporto nonostante gli anni di attività. Ora è in corso un dialogo con il Comune di Ravenna e la Regione per trovare una soluzione.

L’assessora al Benessere animale del Comune di Ravenna, Francesca Impellizzeri, sta lavorando per trovare uno spazio idoneo per il Centro di recupero animali selvatici e ha aperto un’interlocuzione con la Regione per cercare di trovare una soluzione. Il Comune è disposto a sistemare lo spazio in via degli Zingari e a reperire i fondi necessari con un bando regionale.